Madrid: chiamano il figlio Lupo, ma l’anagrafe si oppone perché il nome è "offensivo"

In Spagna non è possibile dare al proprio figlio il nome “ Lobo ”. Corrispondente all’italiano "lupo", è stato giudicato non appropriato dai dipendenti dell’ufficio anagrafe di Fuenlabrada, vicino a Madrid . E’ successo a una coppia di genitori che così volevano chiamare il figlio appena nato. Per vedersi riconosciuti i propri diritti i due hanno lanciato una petizione online.

“Amiamo moltissimo questi animali. I lupi sono unici nel loro genere e pieni di carattere. Vogliamo chiamare così nostro figlio e intendiamo crescerlo con valori come il rispetto, l’uguaglianza, il senso per la giustizia e l’amore per gli animali”. Con queste parole si è espresso il padre Nako Javierre che, insieme alla moglie Maria, ha avviato una petizione per portare avanti la loro causa contro l’anagrafe e dare così finalmente un nome al piccolo.



La vicenda - Tutto è cominciato il 12 Luglio con la nascita del bambino. Dall’ufficio di Fuenlabrada la risposta è stata secca : “Lobo è un nome troppo offensivo e potrebbe rappresentare una difficoltà nel futuro del piccolo”. Dopo le proteste dei genitori l’anagrafe ha cambiato versione, sostenendo che nella penisola iberica “Lobo” è un cognome molto diffuso e potrebbe generare confusione.



La petizione - Nako e Maria hanno così deciso di avviare una petizione online che in poco più di due settimane ha raccolto oltre 2000 firme. Sulla pagina web i genitori spiegano come in realtà in Spagna esistano già moltissimi nomi derivanti da animali. Tra quelli più diffusi vi sono Paloma (Colomba), Leon (Leone) e Marta (Balestruccio, piccolo uccello migratore). Una consuetudine che dunque non spiegherebbe le motivazioni dei funzionari comunali.



Tra le motivazioni elencate dal padre nella petizione c’è anche questa: “E’ giusto che sia la burocrazia a scegliere il nome di un bambino quando poi spetta ai genitori crescerlo ed educarlo? Sbaglio o Lupo non era forse il nome di battesimo di Mozart?”.