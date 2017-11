Los Angeles, automobilista infuriato distrugge macchine parcheggiate

Ad Huntington Park, California, si è assistito a un fatto singolare. Un video registrato da Gus Juanillo, che come ha dichiarato si era fermato per comprare una ciambella e una bibita energizzante, mostra un guidatore scontrarsi ripetutamente con un'auto bianca lungo questa trafficata intersezione di Los Angeles. Dopo diversi tentativi che hanno coinvolto anche un veicolo alle sue spalle, l'uomo riesce infine ad allontanarsi ma nel tragitto si scontra con altre cinque vetture parcheggiate finché la sua macchina non prende fuoco. Raggiunto dalla polizia e portato in ospedale, è stato incarcerato una volta dimesso. Diverse sono le accuse a suo carico. Il conducente dell'auto bianca ha a sua volta riportato lesioni, sebbene leggere.