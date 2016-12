Londra, risolve il Cubo di Rubik in bici e posta il video: italiano denunciato

Ha fatto una piccola impresa ma ha rimediato una denuncia. Simone Santarsiero, 25enne studente di informatica già visto più volte alle prese con il Cubo di Rubik, ha postato in Rete un video in cui, in sella alla sua bicicletta, risolve il famoso rompicapo ad Hide Park, nel cuore di Londra. Il filmato non è però piaciuto alle guardie di Sua Maestà. E il giovane è stato denunciato per aver messo in pericolo se stesso e gli altri pedalando con una mano sola.