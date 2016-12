21 novembre 2014 Londra, pupazzi scomparsi? Provate a cercarli tra le le foto segnaletiche "TeddyRescue" è un nuovo servizio attivato per i peluche abbandonati o persi sui treni della linea ferroviaria inglese First Great Western Tweet google 0 Invia ad un amico

16:06 - Niente paura: se avete perso il vostro peluche del cuore, adesso, è possibile ritrovarlo. A patto che la sparizione sia avvenuta sulla First Great Western, linea ferroviaria che collega Londra con il sud dell'Inghilterra. E' infatti attivo il servizio "TeddyRescue": i peluche abbandonati e persi sui treni sono infatti catalogati e "pubblicizzati" attraverso foto segnaletiche. E per chi avesse informazioni sui pupazzi scomparsi, non resta che mandare una mail di segnalazione...