Londra, pulisce la Maserati con un cagnolino maltese: bufera sui rich kids

E' bufera sul web per quello che voleva essere un gioco. Ma il video, proposto dall'account di Instagram Rich Kids of London, che segue le spese più folli dei ragazzi più ricchi della capitale britannica, ha scatenato l'indignazione del mondo dei social e degli animalisti. Nelle immagini si vede un maltese usato come un panno sul cofano di una Maserati, accompagnato dalla frase "L'unico modo per lucidarla alla perfezione è usare un cucciolo 100% naturale". C'è da scommettere, che nonostante le parole di difesa della proprietaria del cane, le polemiche non si placheranno.