L' amore fa fare pazzie ma se combinato al Natale allora può portare un uomo alla follia. Così è successo che a Londra Benjamin Anthony Hewins costruisse in due giorni un calendario dell'Avvento gigante , due metri e mezzo d'altezza, per sua moglie. Un vero e proprio gesto d'amore folle e come ogni calendario dell'avvento che si rispetti dietro ad ogni casellina, anzi dietro ad ogni vera e propria finestra, l'uomo ha nascosto un regalo.

L'uomo non sapeva come costruire il calendario e dopo aver cercato inutilmente suggerimenti su internet si è rivolto a un negozio di bricolage vicino. Grazie all'aiuto dei commessi, ha trovato tutto il necessario per la sua impresa. Così per 48 ore ha lavorato al freddo invernale, riscaldato da thermos di té verde, cercando di rendere felice sua moglie. Un pensiero molto romantico che, ha detto di Ben, vuole ripagare la donna di tutti i sacrifici fatti per la famiglia.