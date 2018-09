Londra, le incredibili immagini di un beluga nel Tamigi

L’ornitologo Dave Andrews ha avvistato un beluga che nuotava nel Tamigi vicino alle sponde della città di Kent, a est di Londra. I beluga sono dei cetacei con la pelle chiara lunghi tra 4/5 metri abituati a stare nelle acque più fredde degli oceani. L’esemplare in questione, evidentemente smarritosi, è sotto costante monitoraggio da parte delle autorità portuali londinesi. Si teme che possa avere difficoltà a nutrirsi in questo habitat a lui non congeniale. Era dal 2015 che non si vedevano dei beluga vicino alle coste britanniche, anche se solitamente gli avvistamenti riguardavano la parte nord del paese.