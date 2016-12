Londra, la trovata di un bar: cocktail gratuiti a chi ha catturato uno dei primi quattro Pokémon

Se anche voi siete stati contagiati dalla Poké-mania e vi capita di passare da Londra nel mese di agosto, dovete assolutamente fermarvi in questo bar, il London Victoria’s M. Si tratta di una steakhouse situata nel cuore della città che ha lanciato i cocktail ispirati ai mostriciattoli più famosi del momento. Coloratissimi e soprattutto gratuiti, i drink dei Pokémon saranno offerti tutti i venerdì del prossimo mese fino al 31 agosto.



Da oggi Pikachu, Bulbasaur, Charmander e Squirtle compaiono anche nei bicchieri: mostrando di aver catturato uno dei quattro Pokémon iniziali, i baristi realizzeranno un cockatil ad esso ispirato. Ogni bevuta conterrà uno speciale ingrediente il cui colore ricorderà un mostriciattolo. Liquore alla violetta per Squirtle, succo di kiwi per Bulbasaur e passion fruit per Charmender... ce n’è davvero per tutti i gusti. Unica controindicazione: non mettersi alla guida dopo aver bevuto ed essere maggiorenni.



La promozione del London Victoria’s M è soltanto una delle numerose iniziative studiate per fare marketing e trarre profitto dall’app. La vicinanza di Pokéstop (la cui distribuzione è assolutamente casuale) ha aperto gli occhi ai ristoratori e albergatori di tutto il mondo. Imprenditori di ogni tipo si sono spremuti le meningi alla ricerca di una soluzione “Pokémon friendly”, che attirasse nel modo più divertente e originale possibile i fan del gioco.