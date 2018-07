Londra, il portentoso recupero di un serpente lungo due metri

A Londra, nel quartiere di Stepney Green, la polizia distrettuale è riuscita a catturare un serpente lungo circa due metri e pesante un chilo e mezzo. L’intervento è stato tempestivo e gli agenti si sono avvalsi dell’aiuto della RSPCA, un’associazione che si occupa del benessere degli animali. Il rettile appartiene alla specie denominata “Milk Snake”, ovvero “serpente del latte”, perché, secondo una vecchia credenza, ha l’ abitudine di ripararsi in stalle e fienili e di nutrirsi di latte. Chiaramente non è una creatura tipica del territorio inglese; molto probabilmente si tratta di un animale domestico scappato dalla sua abitazione. Gli agenti del distretto di Tower Hamlets hanno diffuso l’hashtag #LetsGetHimHome sul loro account Twitter, in modo da velocizzare le ricerche del proprietario del serpente e farlo ritornare finalmente a casa.