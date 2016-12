Lo yoga per bere la birra senza mani

Lentezza, relax e coordinazione nei movimenti, oltre che articolazioni snodate e agili nonostante i suoi 60 anni. Così un americano è riuscito a strabiliare milioni di utenti su Facebook (5 milioni in 36 ore) mostrando a tutti, in un video, come riesce a bere un bicchiere di birra tutto d'un sorso senza usare né mani né piedi. Da vero acrobata circense.