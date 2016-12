Lo spettacolo della "Luna blu"

La sera del 31 luglio la ricorderemo per il cosiddetto fenomeno della "Luna blu". Non si è trattato di un fenomeno visibile a occhio nudo, ma di un evento piuttosto raro causato dalle differenze fra calendario lunare e gregoriano. Si chiama infatti "Luna blu" il secondo plenilunio che avviene all'interno di un mese del calendario gregoriano, che solitamente ne contiene una sola: questo perché i mesi calcolati in base alla rotazione del sole sono composti da 30 o 31 giorni, mentre la luna ce ne mette 29 e mezzo per compiere un giro completo. L'ultima "Luna blu" si era invece verificata il 31 agosto 2012, mentre le due prossime si verificheranno a due mesi di distanza, rispettivamente il 31 gennaio e il 31 marzo 2018.