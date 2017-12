Lo scintillante inverno di New York, attesi sei milioni di turisti

A New York tra il Thanksgiving Day e Capodanno sono attesi sei milioni di visitatori. La stagione delle feste si è aperta il 23 novembre con la tradizionale parata del Giorno del Ringraziamento e proseguirà con l’accensione dell’albero di Natale al Rockfeller Center. In questo periodo non mancheranno mercatini d’artigianato, decorazioni speciali nei negozi, eventi culturali, spettacoli, mostre e attività per i bambini. I fuochi d’artificio a Prospect Park (Brooklyn) e, ovviamente, l’immancabile festa di Capodanno a Times Square concluderanno questo lungo periodo di festeggiamenti.