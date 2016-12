12 febbraio 2015 Lo scatto a una giovane coppia gay in Russia vince il World press photo of the year 2014 L'immagine, realizzata dal danese Nissen, denuncia le discriminazioni che la comunità omosessuale è costretta a subire in Russia. Tanti gli italiani premiati Tweet google 0 Invia ad un amico

12:52 - E' la foto che ritrae un momento di intimità tra Jon e Alex, giovane coppia gay a San Pietroburgo, ad aggiudicarsi il World press photo of the year 2014. Lo scatto è stato realizzato dal fotoreporter danese Mads Nissen, che con il progetto "Omofobia in Russia" denuncia le discriminazioni che la comunità omosessuale è costretta a subire nel Paese di Putin. Nissen ha avuto la meglio in una competizione che vedeva in gara ben 97.912 fotografie.

La giuria, quest'anno capitanata da Michele McNally del New York Times, ha anche assegnato tre premi in 15 diverse categorie.



Tanti gli italiani premiati - Grandi soddisfazioni dai fotografi italiani in competizione: Massimo Sestini con "Operation Mare Nostrum" si è aggiudicato il secondo posto nella categoria General News Singles. Dietro di lui un altro italiano, Gianfranco Tripodo con "Sub-Saharan migrant hiding from Guardia Civil".



Terzo posto nella sezione Contemporary Issues Singles per Fulvio Bugani con "Waria, being a different muslim".



Giovanni Troilo, con "Charleroi: La Ville Noir - The Dark Heart of Europe" ha vinto nella categoria Contemporary issues stories, che vede al secondo posto Giulio Di Sturco con "Chollywood - Chinese movie industry".



Primo posto per Michele Palazzi, con "Mongolia, Black Gold Hotel", nella sezione Daily life stories. Sul gradino più basso del podio Turi Calafato con "Behind a Window Blind".



Secondo posto in Portraits singles per "Russian Interiors" di Andy Rocchelli, lo sfortunato fotoreporter ucciso in Ucraina il 24 maggio 2014 da un colpo di mortaio. Dietro di lui Paolo Verzone con "Cadets".



Premiato con la medaglia di bronzo in Nature stories Paolo Marchetti con "Cold Blood Colombia - intensive caiman farming".