Liverpool, in un centro commerciale arriva la corsia per pedoni frettolosi

E' apparsa in un centro commerciale di Liverpool in Inghilterra e, per il momento, resterà solo fino all'8 novembre. E' la corsia per chi cammina veloce e non ha voglia di fermarsi. L'idea segue i risultati di una ricerca secondo cui ciò che infastidisce di più il 47% degli inglesi sono le persone con un passo lento.

Disegnata sulla John's Street, la corsia veloce permette ai pedoni di evitare le code, non restare bloccati dietro persone che si fermano a scattare foto con il cellulare o a parlare con qualcuno.



La ricerca condotta da una catena di negozi di elettronica inglese, Argos, ha infatti mostrato che il 31% dei clienti odia le persone che si fermano all'improvviso bloccando il passaggio mentre per il 18% è davvero frustrante avere davanti soggetti che rallentano o si distraggono con lo smartphone.



L'idea sembra essere stata accolta con un favore maggiore dai più giovani, il 69% dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni ne è entusiasta. I più anziani sembrano meno interessati a una corsia per frettolosi, solo il 37% appoggia il progetto.



Il problema del "traffico pedonale" comunque ha interessato anche altri Paesi e non solo l'Inghilterra. Nell'estate del 2014 anche Washington, negli Stati Uniti, ha introdotto la corsia per pedoni che si distraggono al cellulare. Il progetto è stato ripreso poi, a settembre dello stesso anno, da Chongquin in Cina che ha diviso la strada in "Cellphones" e "No Cellphones" e a giugno da Aversa in Belgio.