Legno riciclato per le piccole case delle favole firmate da Dan Pauly

Cottage, case per bambini, capanne da giardino, saune: sono tutte costruzioni da favola che sembrano fatte apposta per una foresta incantata quelle realizzate da Dan Pauly. Gli edifici, piccoli e asimmetrici, hanno lunghi tetti obliqui, camini spezzati, pittoresche finestre con vasi di fiori. Ogni abitazione creata dal designer e dalla sua società, "The Rustic Way", viene realizzata con legno riciclato e ogni pezzo sistemato in modo che rispecchi la sua condizione naturale.



FOTO©Dan Pauly/IBERPRESS