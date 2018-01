Le spettacolari riprese dell’Apple Park di Cupertino visto col drone

Ben 12mila dipendenti Apple sono pronti a invadere l'ormai concluso "Apple Park", la nuova sede del colosso americano edificata a Cupertino, in California. A dire la verità, molti lavoratori del gruppo si sono già trasferiti nella nuova struttura a partire dallo scorso aprile, ma come mostrano le immagini girate dal drone del videomaker americano Duncan Sinfield, l'edificio sembra ormai sul punto di essere completato in ogni sua parte.



Il complesso, costato circa 5 miliardi di dollari, offrirà diversi comfort tra cui un vastissimo parco - perfettamente abbinato con l'ambiente esterno - che conta 9000 alberi, una palestra completa di aule per fare yoga e una caffetteria da 4000 posti. L'idea iniziale di Steve Jobs, insomma, ha preso forma in ogni sua parte e a distanza di quasi un anno dall'annuncio del nome ufficiale del luogo, si attende l'ufficialità della fine dei lavori.