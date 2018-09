Potrebbe sembrare la scena di un film, invece quanto ripreso da Salvatore Spina mostra l'incredibile bomba d'acqua che giovedì 20 settembre si è abbattuta su Mondello, creando enormi disagi al quartiere di Palermo. La splendida località siciliana ha dovuto fare i conti con le strade completamente allagate che hanno mandato in tilt la circolazione. Attimi di preoccupazione anche in spiaggia per due bagnanti che durante la tempesta si trovavano in mare a bordo di un pedalò, ma che per fortuna sono riusciti a rientrare senza conseguenze.