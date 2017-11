Le scale a Brooklyn diventano una cascata dopo il nubifragio

Impassibile di fronte alle piogge torrenziali e al caldo dello scorso venerdì mattina, Howie Weiss, un postino dello United States Postal Service stava facendo il proprio giro lungo South Brooklyn quando è stato testimone di un fenomeno del tutto singolare. All'incrocio fra la 76th Street e Colonial Road, una scalinata si è trasformata in una vera e propria cascata davanti allo sguardo stupefatto di Weiss, che ha in seguito commentato di aver visto molti nubifragi e allagamenti nei suoi anni di servizio ma nulla paragonabile a quello. Per fortunata la sorpresa non gli ha impedito di prendere il suo cellulare e filmare la scena, rendendoci così partecipi di questa insolita fusione fra città e natura.