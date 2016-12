Le proposte di matrimonio più belle:coppie etero e non, tutte su Instagram

Se un diamante è per sempre, immortalare il momento della vostra proposta di matrimonio e postarlo su Instagram rende quell'attimo davvero eterno. La pensano così tutte le coppie che hanno deciso di condividere con la comunità del social network il fatidico momento del "sì". C'è che ha chiesto la mano della propria compagnia in cima a un grattacielo, chi in campagna, chi in strada sotto la pioggia o in mezzo alla folla, oppure al mare. Anche le coppie sono diverse: alcuni più giovani, altre meno, e non mancano quelle dello stesso sesso. Tutte le foto però sono accomunate dalle emozioni sul volto dei futuri sposi: stupore, gioia e commozione. Perché adesso l'amore è anche social.