25 novembre 2014 Le fantasie dei bambini prendono vita, i loro disegni diventano peluche Il produttore di giocattoli Budsies trasforma i più strani personaggi raffigurati dai piccoli in incredibili pupazzi alti 30 centimetri. Così avvera i sogni di ogni bimbo

13:08 - Immaginate se tutti i buffi personaggi che avete disegnato durante la vostra infanzia fossero davvero esistiti sotto forma di peluche. Il produttore di giocattoli Budsies ha preso i disegni più strani e fantasiosi di decine di bambini e li ha utilizzati come modelli per creare pupazzi di peluche esattamente uguali a come i piccoli artisti li avevano immaginati. Giocattoli su misura che avverano il sogno dei bambini di ogni epoca.