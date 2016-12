Le bustine da tè diventano teli da disegnare Ecco una straordinaria "collezione d'arte"

Da tempo le bustine da tè usate hanno una seconda vita in prodotti utili come fertilizzanti per il compost, nutrienti per le piante, materiali deodoranti per i condizionatori, bidoni della spazzatura. Ma adesso la graphic designer Ruby Silvious ha voluto inventare per le bustine dei nostri infusi di tè anche una destinazione più artistica. Ed è riuscita a trasformarle in opere d'arte. Ha ammesso che utilizzare questo materiale non sembra così attraente, ma ha aggiunto di aver poi cambiato idea e di aver poi guardato le bustine da un altro punto di vista, considerandole come dei veri e propri teli da disegnare e colorare più che dei semplici rifiuti. Ecco così il suo progetto, "363 giorni di tè": una bustina di tè decorata e disegnata ogni giorno. Ecco il risultato.