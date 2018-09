Le biblioteche più belle del mondo secondo un fotografo italiano

Pareti blu, affreschi, finestre antiche, mobili intagliati: sono solo alcuni dei tesori racchiusi all'interno delle biblioteche più belle al mondo. Massimo Listri, fotografo italiano, le ha immortalato con il progetto, "The world's most beautiful libraries". Sparse in tutti i cinque continenti, queste biblioteche attraggono decine di turisti non solo per i libri custoditi all'interno ma per la loro bellezza architettonica.