Le bare personalizzate che ridono in faccia alla morte: guarda le foto

Per gli amanti dello skate o delle navi "vichinghe" o, ancora, per gli amanti della danza. Ogni bara è personalizzata. E perché no? Cosa c'è di male nel portare fino alla fine le proprie passioni e così sorridere ironicamente della morte? La trovata è di un'azienda che lavora nel settore dal 1860 di Nottingham. Il nuovo design è nato 27 anni fa e di anno in anno cresce.