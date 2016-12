Le 6 fosse da capogiro nel mondo

Dean Blue Hole, Long Island, Bahamas - 660 metri di profondità. Mount Baldy Sink Hole, Indiana - 11 metri di profondità Ice Cube Neutrino Observatory Hole - 1,5 chilometri di profondità Ice Cube Neutrino Observatory Hole - 1,5 chilometri di profondità Great Blue Hole, Belize - 124 metri di profondità Great Blue Hole, Belize - 124 metri di profondità Glory Hole, Monticello Dam, California - 304 metri di profondità Città del Guatemala Sinkhole - 100 piedi di profondità Città del Guatemala Sinkhole - 100 piedi di profondità Città del Guatemala Sinkhole - 100 piedi di profondità

07:22 - Siamo solo un puntino nell'universo. E per comprendere questo nostro limite non dobbiamo andare in giro nello spazio ma guardarci attorno. Ecco le 6 "fosse" che fanno impallidire anche i geologi. Buchi sulla terra, naturali e non visto che alcuni sono causati dall'incuria dell'uomo, talmente profondi da far pensare che siano l'anticamera dell'inferno.