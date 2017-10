Le 5 creature più spaventose create da Guillermo del Toro

Mentre si profila all'orizzonte un reboot di Hellboy e un secondo Pacific Rim (per la regia di altri), l'autore Guillermo del Toro di tante pellicole di successo, noto per il suo immaginario fantastico-orrorifico, fa parlare di sé con il suo ultimo film, "The shape of water", vincitore alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia.



L’interpretazione di svariati topoi della tradizione horror sotto una luce moderna, contaminati con la fantascienza, come anche la presentazione realistica e immersiva di luoghi magici e spaventosi, ne hanno fatto uno dei più grandi autori di genere. Sebbene, come solo i grandi maestri sanno fare, del genere sembra ne abbia nuovamente superato i limiti.

Ecco perché in occasione del suo compleanno, abbiamo deciso di celebrare le creature più spaventose create del celebre regista nelle sue pellicole.