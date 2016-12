19 dicembre 2014 Lavoro noioso? Meglio darsi all'arte e ricreare tutti i quadri famosi Chris Limbrick e Francesco Fragomeni, forse per noia o dare sfogo alla loro creatività, impiegano il loro tempo per ricreare opere d'arte dando un tocco decisamente originale Tweet google 0 Invia ad un amico

08:44 - Prima regola: usare esclusivamente ciò che si trova in un ufficio. Seconda norma: non porre limiti alla fantasia. Così Chris Limbrick e Francesco Fragomeni, forse per noia o dare sfogo alla loro creatività, impiegano il loro tempo per ricreare quadri famosi dando un tocco decisamente originale. Tutte le modifiche di questi due "artisti" che lavorano a New York (il progetto si chiama "Fools Do Art") sono state fatte con i loro smartphone.