10 febbraio 2015 Las Vegas, albergo giù con l'esplosivo

Ma la torre dell'ascensore resta in piedi Non tutto va nel verso giusto durante la spettacolare implosione del Clarion Hotel, 13esima struttura a finire in polvere nella mitica città del Nevada

16:47 - Duemila chilogrammi di esplosivo per ridurre in polvere le 200 stanze del casinò-albergo Clarion di Las Vegas, negli Stati Uniti. E non sono bastati dal momento che, dopo un iniziale cedimento, la torre che ospita l'ascensore della struttura, aperta nel 1970, è rimasta in piedi. Per la città del Nevada si tratta del 13esimo albergo finito letteralmente in fumo. L'ultima implosione risaliva al 2007.

Ecco il video che racconta come siano bastati pochi secondi per cancellare definitivamente, dopo 45 anni di onorata carriera, il Clarion. Vano ascensore escluso...