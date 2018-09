In Finlandia, sulle rive del Lago Ranuanjärvi è possibile pernottare in un igloo di lusso e ammirare la stupefacente aurora boreale. A permetterlo sono gli Igloos dell'Arctic Fox che, con le loro strutture in vetro a cupola offrono agli ospiti di godersi l'ambiente circostante comodamente sdraiati sul letto.



Ogni igloo dispone di una camera da letto per due persone, un angolo cottura, un bagno e persino una sauna privata. Le pareti di vetro riscaldate sul lato anteriore agiscono da isolante e permettono di mantenere l’ambiente caldo malgrado fuori le temperature scendano abbondantemente sotto lo zero.