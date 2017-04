Ladybeard, da wrestler a cantante di una band heavy metal vestito da scolaretta

Un wrestler australiano si è trasferito in Giappone ed è diventato leader di una band heavy metal. È la storia di LadyBeard , tradotto "signorina barba", un energumeno barbuto 33enne di nome Richard Magarey che balla e canta vestito da scolaretta in stile manga, insieme a una corista. L'uniforme identificativa nasce sul ring, dove lo stuntman divenne famoso prima di cambiare Paese e vita senza però cambiarsi d'abito.

Grazie alla sua conoscenza delle arti marziali, Magarey ha sfondato sul ring in costume da studentessa. Sembra surreale, ma è realtà: il multiforme ingegno di Richard abbraccia anche la musica, con la reinterpretazione in chiave hard rock di classici pop.



Quattro anni fa si è trasferito in Giappone, dove ha coltivato la sua passione metallara prima con il gruppo Ladybaby e poi con i Deadlift Lolita, con i quali si è appena esibito a Houston in Texas. Conchita Wurst fatti da parte, c'è una nuova barbuta in città, e il suo motto è tutto un programma: Canta, balla, distruggi!