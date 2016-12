Labbra o... tele da disegno: decorata così, la bocca diventa una vera opere d'arte

Fiori e foglie, forme e colori, e perfino un'opera d'arte. Tutto su pochi centimetri quadrati di pelle: le labbra. A fare della sua bocca tanti quadretti colorati è stata l'artista canadese Andrea Reed che, invece di usare rossetto e gloss per rendersi più affascinante, ha pensato di trasformare le sue labbra in vere e proprie tele da disegno. Da sfumare, pitturare, reinventare in tanti modi diversi. Perfino con la reinterpretazione di un capolavoro dell'arte giapponese, la Grande Onda di Kanagawa, firmata da Katsuchika Hokusai.