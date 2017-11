La “Suning Dance” impazza in casa Inter

A poche ore dalla sua presentazione, è già diventato virale. Si tratta di "Suning Dance", il ballo aziendale del gruppo Suning (disponibile in tre lingue, italiano, inglese e cinese) che vede protagonista anche Javier Zanetti: si vede infatti il vice presidente del club palleggiare e ballare nel prato del campo di San Siro. Non mancano i riferimenti ai colori nerazzurri e sono tantissimi i tifosi a vestire la maglia della "Beneamata", eseguendo a ritmo di musica movenze che saranno oggetto di chiacchiere anche nei prossimi giorni. È un video che sta facendo molto discutere e non sono state risparmiate reazioni ironiche e sarcastiche a riguardo.