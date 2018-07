La storia di Bart Gee, nato senza gomiti e diventato ottimo pianista

Questa è la storia di Bart Gee, uomo di 34 anni afflitto da artrogriposi, una malattia congenita molto rara (riguarda una persona su tremila) che colpisce i muscoli e le articolazioni. Malgrado l'uomo sia privo di gomiti, e i medici dicessero alla sua nascita che mai sarebbe stato in grado di camminare o sedersi da solo, ha imparato a suonare il pianoforte sfidando ogni probabilità. Appena nato il suo ginocchio sinistro era già piegato di 30 gradi e il destro di 80; a scuola lo chiamavano pinguino per via del suo deambulo, ma nulla lo ha fermato. Voleva imparare a suonare e, come il suò papà, animare l'organo della chiesa ogni domenica. Si è allenato molto, inizialmente con un glockenspiel (strumento musicale), che suonava bendando rigidamente braccia e polsi, e poi finalmente con un pianoforte vero. L'amore per la musica l'ha guidato in questa sfida permettendogli di abbattere ogni barriera. Alla fine ce l'ha fatta e oggi suona regolarmente il piano nella chiesa di Malmesbury in Inghilterra e ha anche imparato il basso e la batteria.