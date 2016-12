29 ottobre 2014 La storia che commuove la Rete: il vedovo che pranza con la foto della moglie A raccogliere il momento, un altro cliente del fast-food che ha condiviso lo scatto su Twitter Tweet google 0 Invia ad un amico

07:57 - La storia che sta facendo commuovere la Rete è tutta raccontata da questa foto: un vedovo americano pranza in una tavola calda in compagnia della moglie. O meglio: in compagnia della foto dell'amata e defunta consorte, con tanto di cornice. Il vero amore, insomma, non muore mai e può continuare anche dopo la morte. A raccogliere il momento, un altro cliente del fast-food che ha condiviso lo scatto su Twitter.