La spugna magica per pulire a fondo anche... il fidanzato

Deve essere davvero una spugna magica, come si legge accanto alla marca, quella in grado di pulire a fondo, "nei compiti più coriacei", senza aggiungere prodotti per la casa, tutte le superfici, dal cuoio all'acciaio inox e persino il "fidanzato". D'altronde le istruzioni per l'uso parlano chiaro sia in italiano che in spagnolo, e in questo caso la parola usata è "novio". Tutto nasce da una bizzarra traduzione delle scritte sulla confezione che arriva in Italia da Tolosa, Francia. Oltre a sviste ortografiche e altre chicche, la parte più divertente è sicuramente quella in cui il francese "faïence", dal nome della città di Faenza per dire maiolica, sia diventato in italiano "fidanzato" e in spagnolo "novio", perché scambiato da un traduttore poco esperto o, peggio, automatico, per "fiancé", appunto "promesso sposo" a Parigi e dintorni. E ora? C'è da augurarsi che nessuno voglia prendere alla lettera le invitanti esortazioni del prodotto magico.