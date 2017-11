La spettacolare danza di un ragazzo durante l’uragano Harvey

Si chiama Deandre Wilson e viene da Austin, Texas, il talentuoso ballerino che ha deciso di sfidare la furia dell'uragano Harvey a passi di danza. Cresciuto guardando commedie musicali come "SDF Street Dance Fighters", il ragazzo ha dato il via a una vera e propria sfida virale con la sua messa in scena di uno spezzone tratto da uno dei suoi film preferiti. Condivisa sui social, la sua danza sotto la pioggia ha ricevuto in risposta moltissimi video in cui altre persone aderiscono alla sua "battaglia" e nonostante alcune critiche rievute, Deandre si dice soddisfatto di aver dato alle persone una ragione per cui sorridere durante questi giorni difficili.