La sai che rumore fa camminare su un lago ghiacciato?

Grazie alle temperature molto fredde di questo inverno, un uomo nel Minnesota è riuscito a passeggiare in mezzo ad un lago ghiacciato. Il risultato è stato un video sorprendente in cui si sente solo lo scricchiolio della superficie congelata dello specchio d'acqua: tutto attorno il silenzio della natura e solo qualche altro concittadino che si è lasciato affascinare da questa incredibile opportunità.



Una passeggiata emozionante che ha dell'incredibile ma che in Minnesota non è così rara: infatti in questa zona degli Stati Uniti capita spesso che le temperature invernali scendano sotto lo zero dando vita a fenomeni rari come un lago completamente ghiacciato.