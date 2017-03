La rinascita di Caitin Stickels, la modella dagli occhi di gatto

Caitin Stickels è una modella di Seattle unica nel suo genere. Affetta da una rara malattia genetica, la sindrome Schmid-Fraccaro (più nota come sindrome degli occhi di gatto), sin da piccola ha capito che nella vita bisogna rincorrere i propri sogni, e trasformare gli ostacoli in punti di forza. La malattia le ha compromesso il volto che, complessivamente, evoca più un gatto che una persona. Ma lei ha sfruttato la sua peculiare anomalia per mettere al centro della sua vita il suo corpo, divenuto espressione d'arte. E, a coronare la sua forza interiore, il servizio fotografico per V Magazine , in cui la giovane ha posato per il celebre fotografo di moda, Nick Knight .

La malattia di Caitin colpisce il cromosoma 22, e nei casi peggiori coinvolge anche lo sviluppo mentale, oltre all'aspetto fisico. Nel caso della modella si è limitata al viso, in particolare agli occhi, che sono più distanziati del normale e hanno una struttura dell'iride simile a quella dei felini; alle palpebre, che tendono verso il basso; e alla bocca, che si è sviluppata in modo anomalo. Quando era piccola, Caitin non guardava mai in faccia le altre persone, più per insicurezza che per vergogna, ma a parte questa debolezza la sua infanzia è stata serena, senza ricordi traumatici di bullismo.



Il carattere introverso non ha ostacolato la sua creatività che, sin da piccola, l'ha introdotta al mondo dell'arte. Amante del disegno e della pittura, Caitin ha incentrato tutta la sua vita a perseguire i suoi sogni, imparando sulla sua pelle una verità troppe volte dimenticata, che la bellezza è anche e sopratutto diversità. Nell'era dell'omologazione e dell'asetticità, questa giovane donna è riuscita a lanciare un messaggio coraggioso e rivoluzionario attraverso l'affermazione di un canone di bellezza che si oppone a qualsiasi modello classico.



Servizio fotografico - Il fotografo britannico Nick Knight ha scoperto quasi per caso la modella su Instagram, dove conta 10mila followers, e le ha chiesto di posare per lui nel servizio fotografico per V Magazine. Per gli scatti il celebre artista si è ispirato ai dipinti di Gustav Klimt, facendo indossare a Caitin capi di griffe famosi come Lanvin, Balenciaga e McQueen. La modella ha detto poi che lavorare con Knight è stato "qualcosa da sempre songnato". Il primo di tanti traguardi personali e un passo fondamentale nell'industria della moda.