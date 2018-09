La regina Elisabetta potrebbe salutare i suoi sudditi con una mano finta

Una mano meccanica con tanto di guanto di seta potrebbe sostituire quella "vera" della Regina Elisabetta. Da oltre 66 anni il suo braccio regale si leva per salutare instancabilmente, a ogni incontro pubblico, i suoi sudditi a ogni angolo della Gran Bretagna. Ma la regina ultranovantenne, seppur in ottima forma, potrebbe risentire della stanchezza di tutteiquesti saluti. E allora, all'occorrenza, perché non servirsi di un ausilio meccanico? A riportare l'esistenza della mano sono alcuni tabloid britannici, dal Mirror al Sun, che citano la testimonianza della principessa Anna, l'unica figlia femmina della regina, contenuta nel nuovo libro del biografo reale Robert Hardman, intitolato "The Queen of the World".