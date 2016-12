31 luglio 2015 La principessa Charlotte Windsor è la nuova regina di Facebook... ma rosica male Dopo il fratello George anche la secondogenita di William e Kate sbarca in rete. Gli insulti maggiori sono per il principino reale e i genitori Tweet google 0 Invia ad un amico

15:31 - La principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate, è la nuova star di Facebook. Dopo la pagina “Baby George ti disprezza”, che ha raggiunto quasi i 315 mila like, sbarca in rete “La principessa Charlotte rosica male”.

Un insieme di vignette in cui la quarta erede al trono è arrabbiata con i familiari, in particolar modo con papà William, la mamma Kate, il fratellino George e la bisnonna Elisabetta. Nonostante siano passati pochi giorni, la pagina è già arrivata a quasi 30 mila “mi piace”. Parlando in perfetto dialetto romano, la principessina critica la mamma per come la veste e si prende gioco della famiglia reale.



Il successo era piuttosto scontato visto il precedente del fratellino. Per gli utenti, il royal baby, che da poco ha compiuto due anni, si trasforma in un piccolo snob con manie di grandezza. Si vanta della sua ricchezza, definendo “poracci” i cittadini inglesi e i propri parenti.