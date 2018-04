La portavoce della Casa Bianca legge ai bambini ma è incredibilmente svogliata

Durante la tradizionale White House Easter Egg Roll Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha letto per i bambini ma senza dimostrare molto entusiasmo. La sua interpretazione di "La storia della morte e resurrezione di Gesù" non ha catturato l'attenzione dei più piccoli, anzi il suo tono monotono e privo di espressività ha fatto sorridere gli adulti presenti. Non si sa bene il perchè di queso poco entusiasmo: forse Sarah stava semplicemente cercando di essere esonerata per l'anno prossimo.