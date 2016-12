24 ottobre 2014 La nonna si distrae e il bimbo di 18 mesi si intrufola nella macchinetta dei peluches Il tempo di leggere un sms e lo ha ritrovato seduto tra i giocattoli dietro al vetro della macchina. Il bimbo è stato liberato dai vigili del fuoco Tweet google 0 Invia ad un amico

13:54 - Ha soltanto 18 mesi ma deve aver già capito quanto sia complicato pescare un peluche con il braccio meccanico della macchinetta dei pupazzi. Così ha escogitato un metodo alternativo. Si è intrufolato dal basso e, non si sa come, si è ritrovato seduto tra i giochi. L'impresa è stata compiuta in Tennessee, negli Usa. E' bastato che la nonna si distraesse per leggere un sms e ha ritrovato il nipotino dietro il vetro della macchinetta. Aspettando i vigili del fuoco che lo hanno liberato, la donna non ha potuto non scattare qualche foto. In ricordo dell'impresa compiuta, a Colin Lambert è stato regalato un peluche.