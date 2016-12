16 aprile 2015 La nonna-modella Joan Didion fa boom su Instagram E' il volto di note marche di abbigliamento e sul suo social fanno clamore le sue foto (anche osè) Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:08 - Con 800mila followers è davvero un fenomeno della rete. Stiamo parlando di Joan Didion, una signora 86enne che di professione fa la modella. E' infatti il volto di note marche di abbigliamento e di andare in pensione non ne ha nessuna voglia, anzi. Sul suo profilo Instagram posta foto che la ritraggono sia sul lavoro che nella vita reale. Ed ogni immagine ottiene migliaia di "like". L'immagine della nonnina che a casa coccola i nipotini non fa decisamente per lei.