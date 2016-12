15 gennaio 2015 La nave da crociera con la suite più grande (e più cara) al mondo: 3.800 euro a notte Camera doppia su 360 mq con sauna personale, bagno turco e una zona salotto all'aperto. Tra i comfort anche la lavanderia e una macchina privata con autista Tweet google 0 Invia ad un amico

10:36 - Camera da letto doppia su 360 mq con sauna personale, bagno turco e una zona salotto all'aperto: è quanto offre la Regent Suite, la più grande (e più cara) "cabina" al mondo di una nave da crociera. Per salire a bordo della Seven Seas Explorer, la nave all-suite più costosa che sia mai stata costruita, bisognerà aspettare l'estate del 2016 quando partirà la prima crociera da Monte Carlo a Venezia. Due settimane da sogno per un costo a persona di 3.800 euro a notte.

Tra i comfort della Regent Suite anche la lavanderia, una macchina privata con autista che vi accompagnerà fino al porto e un servizio di limousine alla partenza e al rientro. Sulla nave super-lusso, che ospiterà solo 750 passeggeri, c'è persino un teatro (da 694 posti) progettato come un elegante salotto in stile cabaret.