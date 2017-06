La Nasa risponde ad Anonymous: "Nessun annuncio sugli alieni"

Ad aprile era stato Thomas Zurbuchen , associate administrator del Science mission directorate della Nasa , a dichiarare durante un'audizione al Congresso: "La nostra civiltà è sul punto di scoprire prove di vita aliena nel cosmo". Sulla base di queste parole il collettivo Anonymous aveva diffuso in rete un video in cui si dava come imminente l'annuncio della Nasa di vite extra terrestri . Ora è arrivato un tweet dello stesso Zurbuchen a frenare l'entusiasmo di chi dava lo sbarco alieno come prossimo.

Contrary to some reports, there’s no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life.

"Contrariamente alle notizie che circolano in queste ore, non c'è alcun annuncio relativo a forme di vita extraterrestre", questo l'ultimo tweet dell'insigne scienziato a cui fa eco la Planetary Science Division: "Nonostante l'entusiasmo per le ultime scoperte dell'osservatorio spaziale Kepler (che recentemente ha individuato oltre 200 pianeti extrasolari, diec nella cosiddetta fascia di abitabilità) non c'è nessun annuncio in vista riguardo la vita extraterrestre".



Queste le smentite ufficiali che difficilmente avranno la risonanza del video di Anonymous. Il filmato, pubblicato su un canale non ufficiale che afferma di essere affiliato al collettivo di hacker, ha infatti totalizzato oltre mezzo milione di visualizzazioni e continua a propagarsi in modo virale a dispetto delle brusche frenate delle istituzioni scientifiche. Evidentemente l'ipotesi che ci siano altre creature nello spazio, simili o diverse dalla specie umana, è troppo affascinante per essere archiviata senza lasciare spazio almeno alla speranza.