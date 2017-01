La mania della "Mannequin Challenge" colpisce anche i cani

La "Mannequin Challenge" sbarca anche tra gli animali. Dopo che il virus ha contagiato gli esseri umani, tra cui Gianni Morandi e la modella Joanna Krupa, anche nove cuccioli sono rimasti 'folgorati' dalla moda degli ultimi tempi. E lo dimostrano con un video girato da un lavoratore della Calmsley Hill City Farm, fattoria per animali di Sydney, in Australia, dove rimangono immobili per diversi secondi, per poi improvvisamente cominciare a correre all'impazzata.