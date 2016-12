La Giornata Mondiale della Gentilezza: ecco il decalogo

Questa ricorrenza "serve innanzitutto a richiamare l'attenzione sull'importanza della gentilezza nella nostra società odierna. Una giornata in cui, in definitiva, bisogna essere più felici". Le parole sono di Cristina Milani, fondatrice della onlus Gentletude e vicepresidente del "Movimento mondiale per la gentilezza" che raccoglie una trentina di nazioni e che ha redatto un decalogo per l'approccio "gentile" agli altri. Eccolo di seguito:



1. Alzati ogni mattina col sorriso sulle labbra, ritenendoti fortunato per il fatto che vivi e puoi are il tuo contributo alla vita nel mondo.



2. Impara ad ammirare le bellezze della natura in tutte le sue forme, apprezzando l'importanza in un ambiente pulito e favorevole all'uomo.



3. Impara ad apprezzare anche la cultura e l'arte che sono aspetti evoluti dell'umanità e la possono aiutare a crescere.



4. Rispetta con convinzione profonda le regole che la società si è data, perché rappresentano la guida indispensabile per una serena convivenza.



5. Se noti incongruenze o dei difetti nella società, evita atteggiamenti disfattisti, ma impegnati per dare il tuo apporto al suo miglioramento.



6. Guardati intorno: anche nel piccolo orizzonte della tua quotidianità, c'è sempre qualcuno che tu puoi aiutare.



7. Opera soprattutto a favore di coloro che non lo chiedono, perché spesso hanno più bisogno di altri.



8. Non pretendere ricompense per quello che offri agli altri e trova in te stesso la gioia di aver ben agito.



9. Cerca di trasmettere lo spirito della gentilezza intorno a te, così da coinvolgere sempre più persone in un progetto comune di perfezionamento della nostra natura di uomini.



10. Trova la forza e l'entusiasmo per proseguire sul cammino della gentilezza, anche considerando che essa può produrre in te un importante benessere psicofisico.