La fabbrica del cioccolato del 2014? E' una stampante a tre dimensioni

11:55 - Strato dopo strato, i livelli scuri di cioccolato si adagiano sprigionando un profumo invitante. A guidare il percorso del liquido goloso che si solidifica pian piano non è la mano sapiente di un pasticcere ma il vassoio mobile di una stampante 3D. La 3Drag, questo il nome, è stata messa a punto dall'azienda lombarda Futura Group grazie alle risorse open source disponibili in rete. L'innovazione aggiunta è stata la creazione di un nuovo estrusore con una siringa scaldata. Boris Landoni e Gabriele Daghetta ci hanno parlato di com'è nato il progetto più ghiotto e ambizioso.

Perché proprio il cioccolato?

"Stamparlo è una sfida perché presenta più difficoltà rispetto alla plastica. Non deve perdere la tempra, cosa che succede quando viene sciolto a una temperatura troppo elevata. La difficoltà è mantenere una temperatura costante di 33 gradi".



Quest'evoluzione farà scomparire i pasticceri?

"Assolutamente no, anzi potrebbe diventare un supporto alla pasticceria, aiutando a riprodurre esattamente la stessa forma oppure a personalizzare l'oggetto senza la necessità di uno stampo ad hoc di volta in volta".



Quanto consuma?

"A picco massimo, come una lampadina da 100 watt".



Chiunque può usarla?

"Il nostro target sono gli "smanettoni", i makers, quelli che di tecnologia se ne intendono. La parte più complessa è impostare i parametri".