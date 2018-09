La dolcissima scena di un gorilla che accudisce un animale selvatico

Al Mefou Primate Sanctuary, in Camerun, un gorilla di nome Bobo si è reso protagonista di una scena davvero molto dolce. Per ore infatti si è preso cura di un piccola animale selvatico: lo ha accudito, coccolato e lo ha difeso dallo sguardo incuriosito degli altri gorilla. Bobo ha 24 anni ed è in quella riserva fin da piccolissimo, nel 1996 è stato infatti salvato da APE Action Africa, un’associazione no profit che si occupa della conservazione, del salvataggio e della riabilitazione di gorilla in via di estinzione, scimpanzé e scimmie. L’associazione, al momento, ha aiutato più di 300 primati ed è ad oggi uno dei più grandi progetti di conservazione del suo genere in Africa.