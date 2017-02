La dieta è "social", la sfida di Fiorella: peso 111kg, voglio entrare in una 46

Fino a ora non ha ricevuto i tristemente noti insulti di Facebook ma tanti seguaci e visualizzazioni. Fiorella non si vergogna della sua taglia, non si è mai sentita "brutta neanche un giorno della vita", ma ora vuole sentirsi libera. "Già una volta ho perso 30 kg ma poi li ho ripresi tutti. So che non è semplice, ecco perché ho deciso di farlo anche attraverso i social, per essere aiutata a non mollare e anche per aiutare chi non vuole mollare". E chissà, forse la solidarietà della rete le darà la forza per realizzare il suo sogno.