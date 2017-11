La commovente storia di Flynn: sopravvissuto contro ogni probabilità

Flynn Parry è il più giovane bambino sopravvissuto in Inghilterra dopo una nascita prematura. Non era più grande del palmo di sua madre e non c'erano pressoché possibilità che superasse la prima notte a seguito del parto, un'eventualità che comunque non gli avrebbe garantito molto di più perché sono davvero pochi i bambini a sopravvivere più a lungo. Invece quello che è accaduto è un vero e proprio miracolo.